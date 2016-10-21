В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6

После землетрясения произошло семь афтершоковых толчков.
После землетрясения в японской префектуре Тоттори продолжаются афтершоковые толчки
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в префектуре Тоттори на западе Японии. Очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в центре префектуры. По семибалльной японской шкале максимальная сила толчков составила 6 баллов. По сообщениям очевидцев, толчки были настолько сильными, чтобы трудно удержаться на ногах. Подземные толчки ощущались в 31 из 47 префектур Японии.
После землетрясения магнитудой 6,6 в японской префектуре Тоттори продолжаются афтершоковые толчки магнитудой от 3,8 до 5, сообщило Главное метеорологическое управление Японии.
Метеорологи призывают население не возвращаться в дома в связи с продолжающимися подземными толчками.
После землетрясения поступают сообщения о пострадавших во время землетрясения. Есть сведения об ущербе, нанесенном зданиям префектуры, в мэрии разбиты стекла, в здании по соседству пострадала крыша. Около мэрии города Кураеси на проезжей части возникла глубокая трещина.
На АЭС "Иката" на острове Сикоку, где работает третий реактор, а также на АЭС "Такахама", "Ои" и "Михама" в префектуре Фукуи и на АЭС "Симанэ" в префектуре Симанэ не зафиксировано внештатных ситуаций. Замеры радиации на мониторинговых пунктах этих АЭС не показали повышения радиационного фона.
Как ранее сообщалось, за 20 лет, в 1996 – 2015 годах во всем мире от природных катастроф и катаклизмов погибли около 1,35 млн человек
. За это время зарегистрировано более 7 тыс. крупных стихийных бедствий, говорится в новом докладе Бюро ООН по снижению риска стихийных бедствий (UNISDR) и бельгийского Центра исследования эпидемиологии катастроф. Так, авторы доклада отметили, что количество геофизических катастроф, в т.ч. землетрясения, цунами и извержения вулканов, осталось практически таким же, как и в предыдущие два десятилетия, а количество бедствий, связанных с погодой и климатом - наводнениями, бурями, волнами тепла - увеличилось более чем в два раза (с 3017 до 6392).
По материалам:
РИА Новости