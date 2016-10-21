В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6

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После землетрясения произошло семь афтершоковых толчков.

После землетрясения в японской префектуре Тоттори продолжаются афтершоковые толчки

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в префектуре Тоттори на западе Японии. Очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в центре префектуры. По семибалльной японской шкале максимальная сила толчков составила 6 баллов. По сообщениям очевидцев, толчки были настолько сильными, чтобы трудно удержаться на ногах. Подземные толчки ощущались в 31 из 47 префектур Японии.

После землетрясения магнитудой 6,6 в японской префектуре Тоттори продолжаются афтершоковые толчки магнитудой от 3,8 до 5, сообщило Главное метеорологическое управление Японии.

Метеорологи призывают население не возвращаться в дома в связи с продолжающимися подземными толчками.

После землетрясения поступают сообщения о пострадавших во время землетрясения. Есть сведения об ущербе, нанесенном зданиям префектуры, в мэрии разбиты стекла, в здании по соседству пострадала крыша. Около мэрии города Кураеси на проезжей части возникла глубокая трещина.

На АЭС "Иката" на острове Сикоку, где работает третий реактор, а также на АЭС "Такахама", "Ои" и "Михама" в префектуре Фукуи и на АЭС "Симанэ" в префектуре Симанэ не зафиксировано внештатных ситуаций. Замеры радиации на мониторинговых пунктах этих АЭС не показали повышения радиационного фона.