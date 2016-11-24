В Японии произошло очередное землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение затронуло 17 префектур на северо-восток страны.
Землетрясение затронуло 17 японских префектур, в том числе Ибараки, Мияги, Ямагата, Тотиги, Сайтама, Тиба и Фукусима.
В токийской энергетической компании TERCO уже сообщили о том, что атомные станции префектуры Фукусима не пострадали.
Также в метеорологической службе Японии не сообщали о возможности возникновения цунами.
Напомним, 22 ноября в префектуре Фукусима были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,7. Ранее, 21 ноября, в Фукусиме было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,3. Подземные толчки спровоцировали серию цунами высотой до трех метров, энергетики проверили местные атомные станции на предмет повреждений.Украинская правда