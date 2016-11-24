В Японии произошло очередное землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение затронуло 17 префектур на северо-восток страны.

Возле берегов Японии вновь произошло землетрясение

Подземные толчки магнитудой 6,1 затронули северо-восточную частьв ночь с 23 на 24 ноября, сообщает Kyodo News со ссылкой на Метеорологическое агентство Японии.

Землетрясение затронуло 17 японских префектур, в том числе Ибараки, Мияги, Ямагата, Тотиги, Сайтама, Тиба и Фукусима.

В токийской энергетической компании TERCO уже сообщили о том, что атомные станции префектуры Фукусима не пострадали.

Также в метеорологической службе Японии не сообщали о возможности возникновения цунами.

Напомним, 22 ноября в префектуре Фукусима были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,7. Ранее, 21 ноября, в Фукусиме было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,3. Подземные толчки спровоцировали серию цунами высотой до трех метров, энергетики проверили местные атомные станции на предмет повреждений.