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В Японии произошло очередное землетрясение магнитудой 6,1

24 ноября в 12:43

Землетрясение затронуло 17 префектур на северо-восток страны.

Землетрясение Япония
Возле берегов Японии вновь произошло землетрясение
Подземные толчки магнитудой 6,1 затронули северо-восточную часть Японии в ночь с 23 на 24 ноября, сообщает Kyodo News со ссылкой на Метеорологическое агентство Японии.

Землетрясение затронуло 17 японских префектур, в том числе Ибараки, Мияги, Ямагата, Тотиги, Сайтама, Тиба и Фукусима.

В токийской энергетической компании TERCO уже сообщили о том, что атомные станции префектуры Фукусима не пострадали.

Также в метеорологической службе Японии  не сообщали о возможности возникновения цунами.

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Напомним, 22 ноября в префектуре Фукусима были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,7. Ранее, 21 ноября, в Фукусиме было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,3. Подземные толчки спровоцировали серию цунами высотой до трех метров, энергетики проверили местные атомные станции на  предмет повреждений. 

По материалам: Украинская правда
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Тэги Япония Фукусима землетрясение энергетика
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