В Японии произошло извержение крупнейшего вулкана

Вулкан, который "спал" 36 лет, выбросил 10-километровый поток лавы
Вулкан выброси 10-километровый поток лавы, однако она не достигла каких-либо населенных пунктов.
А вот вулканический пепел разлетелся на десятки километров. По данным метеорологического агентства, не исключены новые извержения.
Напомним, в мае нынешнего года в Италии на острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, который является самой высокой действующей огнедышащей горой в Европе. Высота вулкана более 3,2 тыс. метров и часто меняется после извержения.ZN.UA