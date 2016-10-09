В Японии произошло извержение крупнейшего вулкана

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Вулкан, который "спал" 36 лет, выбросил 10-километровый поток лавы

В Японии извергается вулкан instagram/elliano_santiago

В Японии, в субботу, 8 октября, началось извержение вулкана Асо на юго-западе острова Косю. Вулкан, который спал 36 лет, считается самым крупным в стране, сообщает метеорологическое агентство Японии.

Вулкан выброси 10-километровый поток лавы, однако она не достигла каких-либо населенных пунктов.

А вот вулканический пепел разлетелся на десятки километров. По данным метеорологического агентства, не исключены новые извержения.

Напомним, в мае нынешнего года в Италии на острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, который является самой высокой действующей огнедышащей горой в Европе. Высота вулкана более 3,2 тыс. метров и часто меняется после извержения.