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В Японии произошло еще одно землетрясение

22 ноября в 19:16

Под водой зафиксирован толчок магнитудой 5,7.

землетрясение
У берегов японской префектуры Фукусима зафиксировали подземный толчок магнитудой 5,7
earthquake.usgs.gov
Во вторник, 22 ноября, у берегов японской префектуры Фукусима произошел подземный толчок магнитудой 5,7.

По данным Японского метеорологического агентства очаг землетрясения расположен на глубине 30 км в точке с координатами 37,2 градуса северной широты и 141,5 градуса восточной долготы. Предупреждений об угрозе цунами не поступало.

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Напомним, 21 ноября в префектуре Фукусима зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,3. Эпицентр  землетрясения располагался в 60 километрах к востоку от прибрежного города Иваки. Очаг залегал в море на глубине 10 километров. Японские метеорологи предупредили об угрозе цунами.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги землетрясение Япония Фукусима
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