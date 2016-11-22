В Японии произошло еще одно землетрясение

Под водой зафиксирован толчок магнитудой 5,7.

У берегов японской префектуры Фукусима зафиксировали подземный толчок магнитудой 5,7 earthquake.usgs.gov

Во вторник, 22 ноября, у береговпрефектуры Фукусима произошел подземный толчок магнитудой 5,7.

По данным Японского метеорологического агентства очаг землетрясения расположен на глубине 30 км в точке с координатами 37,2 градуса северной широты и 141,5 градуса восточной долготы. Предупреждений об угрозе цунами не поступало.

Напомним, 21 ноября в префектуре Фукусима зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,3. Эпицентр землетрясения располагался в 60 километрах к востоку от прибрежного города Иваки. Очаг залегал в море на глубине 10 километров. Японские метеорологи предупредили об угрозе цунами.