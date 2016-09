В Японии из-за тайфуна отменены больше 100 рейсов, сотни тысяч людей ожидают эвакуации

Согласно сообщению, на юге острова Кюсю два человека получили легкие травмы.

Метеорологическое агентство Японии предупреждает, что сильные дожди на тихоокеанском побережье страны могут привести к наводнениям и оползням.

Typhoon Malakas will bring disruptive weather to Japan over the next day or so pic.twitter.com/MfqFNUquNf