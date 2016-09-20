В Японии из-за тайфуна отменены больше 100 рейсов, сотни тысяч людей ожидают эвакуации

Стихия принесла с собой сильные дожди, которые превращаются в наводнения.
Согласно сообщению, на юге острова Кюсю два человека получили легкие травмы.
Метеорологическое агентство Японии предупреждает, что сильные дожди на тихоокеанском побережье страны могут привести к наводнениям и оползням.
Typhoon Malakas will bring disruptive weather to Japan over the next day or so pic.twitter.com/MfqFNUquNf— Met Office (@metoffice) 18 вересня 2016 р.
На прошлой неделе в Китае из-за тайфуна "Меранти" отменены десятки авиарейсов.ZN.UA