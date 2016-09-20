В Японии из-за тайфуна отменены больше 100 рейсов, сотни тысяч людей ожидают эвакуации

Стихия принесла с собой сильные дожди, которые превращаются в наводнения.

Сильный дождь вызвал наводнения в Японии

Мощный тайфун "Малакас" обрушился на юго-западе Японии во вторник, 20 сентября. Сильный дождь вызвал наводнения в стране, из-за чего было отменено около 100 авиарейсов, а 600 тысяч жителей страны ожидают эвакуации, сообщает агентство Reuters

Согласно сообщению, на юге острова Кюсю два человека получили легкие травмы.

Метеорологическое агентство Японии предупреждает, что сильные дожди на тихоокеанском побережье страны могут привести к наводнениям и оползням.

Typhoon Malakas will bring disruptive weather to Japan over the next day or so pic.twitter.com/MfqFNUquNf — Met Office (@metoffice) 18 вересня 2016 р.





На прошлой неделе в Китае из-за тайфуна "Меранти" отменены десятки авиарейсов.