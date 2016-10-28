В воздухе Финляндии и Эстонии выявлены повышенные уровни радиоактивного йода

Центр ядерной и радиационной безопасности вместе с эстонскими коллегами выясняет источник радиоактивного загрязнения.
Незначительное повышение не представляет угрозы для здоровья человека, но показатели, тем не менее, отличаются от нормальных, сообщил в пятницу портал телерадиовещания Yle .
Данные сняты в Рованиеми, Хельсинки и Ловииса с 19 по 25 октября.
Источник загрязнения не выявлен.
По данным портала, в Эстонии в городах Таллин и Нарва также выявлено небольшое повышение уровня радиоактивного йода. STUK вместе с эстонскими коллегами выясняют источник радиоактивного загрязнения.
В начале недели в норвежском Халдене (Halden) произошла небольшая радиоактивная утечка из исследовательского реактора.
Однако STUK считает маловероятным, чтобы зафиксированный в Финляндии и Эстонии йод был родом из Халдена, так как во время получения данных о радиоактивном йоде воздушные потоки не шли с территории Норвегии.Интерфакс