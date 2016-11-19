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В восточном Алеппо разбомблены все больницы

19 ноября в 11:39

Оставшиеся больницы были повреждены в ходе авиаударов.

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Больницы были повреждены в том числе и при прямых попаданиях
facebook/AleppoAMC

Работа больниц в контролируемой повстанцами части сирийского Алеппо остановилась после нескольких дней тяжелых воздушных ударов по городу, заявили в управлении здравоохранения.

В свою очередь в Сирийской обсерватории по правам человека заявили, что некоторые больницы по-прежнему работают в осажденных районах Алеппо, но многие жители были напуганы из-за сильного обстрела, чтобы воспользоваться медицинской помощью, сообщает Reuters.

Медицинские источники, жители и повстанцы Алеппо заявляют, что оставшиеся больницы были повреждены в последние дни в ходе авиаударов, в том числе и при прямых попаданиях по зданиям.

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Ранее советник специального представителя ООН по Сирии Ян Эгеланд сообщил, что мирное население восточной части сирийского Алеппо, которую контролируют повстанцы, переживает "очень мрачный момент", поскольку из-за интенсивных боевых действий и бомбардировок авиацией Башара Асада и ВВС РФ жители остались полностью отрезанными от поставок пищи и медикаментов.

15 ноября, в Сирийской обсерватории по правам человека сообщили о третьей разбомбленной больнице за сутки в пригороде Алеппо.

1 октября в контролируемой оппозицией части Алеппо разрушена крупнейшая больница после бомбардировки бочковими бомбами, а 28 сентября российская авиация нанесла авиаудары по сирийскому Алеппо, в результате чего были разрушены две больницы.

По материалам: ZN.UA , Reuters ,
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Тэги Алеппо больница Сирия
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