В восточном Алеппо разбомблены все больницы

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Оставшиеся больницы были повреждены в ходе авиаударов.

Больницы были повреждены в том числе и при прямых попаданиях facebook/AleppoAMC

Работа больниц в контролируемой повстанцами части сирийского Алеппо остановилась после нескольких дней тяжелых воздушных ударов по городу, заявили в управлении здравоохранения.

В свою очередь в Сирийской обсерватории по правам человека заявили, что некоторые больницы по-прежнему работают в осажденных районах Алеппо, но многие жители были напуганы из-за сильного обстрела, чтобы воспользоваться медицинской помощью, сообщает Reuters.



Медицинские источники, жители и повстанцы Алеппо заявляют, что оставшиеся больницы были повреждены в последние дни в ходе авиаударов, в том числе и при прямых попаданиях по зданиям.

Ранее советник специального представителя ООН по Сирии Ян Эгеланд сообщил, что мирное население восточной части сирийского Алеппо, которую контролируют повстанцы, переживает "очень мрачный момент", поскольку из-за интенсивных боевых действий и бомбардировок авиацией Башара Асада и ВВС РФ жители остались полностью отрезанными от поставок пищи и медикаментов.

15 ноября, в Сирийской обсерватории по правам человека сообщили о третьей разбомбленной больнице за сутки в пригороде Алеппо.

1 октября в контролируемой оппозицией части Алеппо разрушена крупнейшая больница после бомбардировки бочковими бомбами, а 28 сентября российская авиация нанесла авиаудары по сирийскому Алеппо, в результате чего были разрушены две больницы.