В Восточном Алеппо больше негде хоронить умерших

Подконтрольная оппозиции часть города превращается в гигантское кладбище.

Новое наступление Асада в Алеппо привело к трагическим последствиям Anadolu Agency

На фоне наступления сил Асада в, в городе закончились места для захоронення погибших. Сейчас тела умерших оставляют прямо на улицах или в переполненных моргах, либо хоронят во дворах городских кварталов

Как сообщает Associated Press, место на старом кладбище Алеппо закончилось еще год назад, а новое было заполнено на минувшей неделе. Власти выделили для могил еще один участок, но утверждают, что начать работы по рытью могил невозможно из-за наступления в городе правительственных сил.

Как отметил местный чиновник Мохаммед Абу Джафар, ответственный за регистрацию умерших, его ведомство очень сильно перегружено, и сотрудники просят прекратить принимать новые тела. Он также отметил, что даже если одобрит создание массовых могил, у него нет техники, которая позволила бы рыть котлованы.

Ранее представитель ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен заявил, что если не предпринять немедленных мер, охваченная боевыми действиями территория сирийского города Алеппо может превратиться в "одно гигантское кладбище".

По словам спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в связи с усилением авиаударов в восточной части Алеппо разворачивается "гуманитарная трагедия", причем ситуация ухудшается.

За последние несколько дней этот район покинули примерно 70 тысяч человек, утверждает базирующийся в Англии Сирийский наблюдательный центр по правам человека (SOHR), выступающий в оппозиции к режиму в Дамаске.

Напомним, восточная часть города Алеппо находилась под контролем повстанцев сирийской оппозиции на протяжении четырех лет. В ходе нового наступления, начатого несколько недель назад, силы Асада, при поддержке российской авиации, сумели отбить у повстанцев уже 12 городских кварталов.

В связи с боевыми действиями, восточные районы города покинули тысячи мирных жителей. В восточной части Алеппо разбомблены все больницы, дефицит пищи, питьевой воды и медикаментов.

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