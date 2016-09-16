В Вильнюсе появилось новое граффити с Трампом и Путиным – теперь они курят

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Авторы назвали этот рисунок "Вдох свободы".

Сегодня в Вильнюсе появилось новое граффити с российским президентом Владимиром Путиным и кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом, пишет delfi.lt.

Взамен знаменитого рисунка, где политики целовались, на новом граффити Трамп и Путин курят марихуану.

"Это вдох свободы", – сказал один из авторов граффити Миндаугас Бонану. По его словам, Трамп на этом рисунке вдыхает ощущение свободы в Путина.

А чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что курят политики, второй автор – Доминикас Чечкаускас сказал: "Да, на этом граффити изображена марихуана, не что-то другое… Так мы побуждаем рациональное отношение к растению, которое было запрещено безо всякого рационального основания".

Напомним, весной этой года на стене одной из закусочных в Вильнюсе появилось граффити с изображением целующихся президента России Владимира Путина и кандидата в президенты от республиканцев в США Дональда Трампа. Недавно этот рисунок был испорчен вандалами.