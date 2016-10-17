В Вильнюсе намерены допросить Горбачева по делу о штурме телецентра в 1991 году

Руководитель Советского Союза не мог не знать об агрессии против Литвы. Даже если он лично не подписывал приказы.
Решение принято по инициативе Робертаса Повилайтиса, который потерял во время этих событий своего отца. Истец уверен, что Горбачев мог знать о том, что военные собираются пойти на штурм телецентра, который отстаивали демонстранты, и открыли огонь по толпе.
В этом году исполнилось 25 лет с ночи 13 января, когда в результате действий советских военных в Вильнюсе у Дома печати, Телебашни и здания Литовского радио и ТВ было убито 14 гражданских.
Это дело - одно из крупнейших по своему объему и количеству обвиняемых дел в истории судов независимой Литвы. На скамье подсудимых - два человека, еще более 60 обвиняемых привлечены к суду заочно. Они обвиняются в военных преступлениях и в преступлениях против человечности. Пострадавших в этом деле - почти 500, свидетелей - около тысячи. Дело состоит из 709 томов, один лишь обвинительный акт - из 13-ти томов.
В январе 2016 года Генеральная прокуратура Литвы заочно обвинила бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и члена ГКЧП в военных преступлениях и в преступлениях против человечности. Согласно обвинительному акту, "11 января 1991 года при реализации плана преступных деяний при помощи военных действий были начаты агрессия со стороны Советского Союза и вооруженный конфликт в Литве". В нем описываются нападения в Вильнюсе, Алитусе, много внимания уделено захвату Дома печати.
В мае 2016 года СБУ запретила Михаилу Горбачеву въезд в Украину на пять лет в интересах обеспечения государственной безопасности.Delfi.lt