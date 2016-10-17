В Вильнюсе намерены допросить Горбачева по делу о штурме телецентра в 1991 году

Руководитель Советского Союза не мог не знать об агрессии против Литвы. Даже если он лично не подписывал приказы.

В Литве хотят допросить Горбачева как свидетеля. Но тот снова струсит komikz.ru

Вильнюсский окружной суд, который рассматривает дело о трагических событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе, принял решение опросить в качестве свидетеля бывшего президента Советского Союза Михаила Горбачева.

Решение принято по инициативе Робертаса Повилайтиса, который потерял во время этих событий своего отца. Истец уверен, что Горбачев мог знать о том, что военные собираются пойти на штурм телецентра, который отстаивали демонстранты, и открыли огонь по толпе.

В этом году исполнилось 25 лет с ночи 13 января, когда в результате действий советских военных в Вильнюсе у Дома печати, Телебашни и здания Литовского радио и ТВ было убито 14 гражданских.

Это дело - одно из крупнейших по своему объему и количеству обвиняемых дел в истории судов независимой Литвы. На скамье подсудимых - два человека, еще более 60 обвиняемых привлечены к суду заочно. Они обвиняются в военных преступлениях и в преступлениях против человечности. Пострадавших в этом деле - почти 500, свидетелей - около тысячи. Дело состоит из 709 томов, один лишь обвинительный акт - из 13-ти томов.

В январе 2016 года Генеральная прокуратура Литвы заочно обвинила бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и члена ГКЧП в военных преступлениях и в преступлениях против человечности. Согласно обвинительному акту, "11 января 1991 года при реализации плана преступных деяний при помощи военных действий были начаты агрессия со стороны Советского Союза и вооруженный конфликт в Литве". В нем описываются нападения в Вильнюсе, Алитусе, много внимания уделено захвату Дома печати.

В мае 2016 года СБУ запретила Михаилу Горбачеву въезд в Украину на пять лет в интересах обеспечения государственной безопасности.