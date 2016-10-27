В Венесуэле в ходе протестов против президента Мадуро погиб полицейский

Выступления против продолжателя политики предыдущего президента страны Уго Чавеса начались по всей стране.

В Венесуэле в стычке протестующих с полицией застрелили полицейского

В ходе антиправительственныхбыл застрелен полицейский, еще 20 человек – получили ранения.

Как сообщает Русская служба BBC, по итогам столкновения протестующих с силовиками, полиция задержала более 80 человек.

Отмечается, что на антиправительсвтенные протесты в разных городах страны вышли сотни тысяч граждан, которые выступили против политики президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В городах Сан-Кристобаль и Маракайбо произошли масштабные стычки протестующих с правоохранителями.

Сам Мадуро, тем временем, обратился к участникам собранного в Каракасе проправительственного митинга с лозунгом "Пусть народ решает".

Накануне, 26 октября, оппозиция Венесуэлы объявила о начале крупных мирных демонстраций по всей стране под лозунгом "восстановления конституционного порядка". Конечной целью демонстраций является смещение с поста президента Николаса Мадуро и его правительства.

Сообщалось, что Национальная Ассамблея Венесуэлы во вторник, 25 октября, проголосовала за начало судебного процесса над президентом страны Николасом Мадуро. Ранее 24 октября парламент Венесуэлы объявил государственным преворотом действия президента страны Николаса Мадуро, который фактически заблокировал проведение референдума об импичменте.

Перед этим Центральная избирательная комиссия Венесуэлы приостановила сбор подписей за проведение рефрендума о досрочном отстранении президента Мадуро от занимаемой должности, так как ряд региональных судов признал недействительными собранные ранее подписи.

Венесуэла уже длительное время пребывает в состоянии экономического коллапса. Оппозиция возлагает ответственность за упадок в экономике на популистскую политику, проводимую правящей партией и правительством преемника Уго Чавеса Николаса Мудуро.

Подробнее о ситуации в Венесуэле и политике правительства Мадуро читайте в статье Виктора Каспрука "Венесуэла: наступает время военных?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".