В Венеции начали борьбу с шаурмой

Власти туристического города намерены сохранить идентичность Венеции.
"Мы намерены ограничить виды деятельности, которые несовместимы с сохранением культурного наследия Венеции", — заявила глава городского департамента туризма Паола Мар. "Проблема заключается в том, что у туристического города, как наш, есть риск его потерять свою идентичность. Есть местные продукты, которые мы должны попытаться продвигать, это было бы лучше для духа города", - подчеркнула она.
Ранее подобные меры по ограничению распространения фаст-фуда были введены в Вероне и Флоренции.ZN.UA