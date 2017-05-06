В Венеции начали борьбу с шаурмой

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Власти туристического города намерены сохранить идентичность Венеции.

В Венеции ввели ограничения на фаст-фуд ANSA

Венеции запретили открывать новые киоски с шаурмой и кусковой пиццей, а также другие подобные точки по реализации фаст-фуда. Ограничения не коснуться только киосков с развесным мороженным. Таким образом власти хотят содействовать сохранению идентичности старинного итальянского города, пишет The Guardian.

"Мы намерены ограничить виды деятельности, которые несовместимы с сохранением культурного наследия Венеции", — заявила глава городского департамента туризма Паола Мар. "Проблема заключается в том, что у туристического города, как наш, есть риск его потерять свою идентичность. Есть местные продукты, которые мы должны попытаться продвигать, это было бы лучше для духа города", - подчеркнула она.

Ранее подобные меры по ограничению распространения фаст-фуда были введены в Вероне и Флоренции.