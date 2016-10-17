В Великобритании заблокировали счета телеканала Russia Today

Это не первые проблемы у российского телеканала, который не один раз подозревали в предвзятости.

RT не впервые сталкивается с закрытием его счетов Sputnik

Телеканалу Russia Today заблокировали все счета в Великобритании, сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

"Нам закрыли счета в Британии. Все счета", - написала Симоньян в Twitter в понедельник, 17 октября.

Нам закрыли счета в Британии. Все счета. 'Решение пересмотру не подлежит'. Да здравствует свобода слова! — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 17 жовтня 2016 р.

Год назад у RT уже были подобные проблемы, когда банк Barclay's заблокировал счет, по данным СМИ – из-за того, что гендиректор канала Дмитрий Киселев находился под санкциями. Это произошло после того, как RT заявило о том, что "Би-би-си" инсценировала эпизод о химической атаке в Сирии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что блокировка счетов RT в Великобритании свидетельствует о том, что "Лондон оставил в Европе все свои обязательства по свободе слова"​, сообщили "РИА Новости".

В середине сентября британское издание The Times писало, что Ofcom заподозрил российский телеканал в предвзятости при освящении деятельности компании Cuadrilla, занимающейся сланцовым газом. Зафиксировав 15 нарушений правил телевизионного вещания, Ofcom начал проверку в отношении RT.

До этого, в 2014 году британский регулятор усмотрел нарушения в работе RT относительно сюжетов, связанных с освещением украинского кризиса. Претензии, в частности, заключались в том, что телеканал представлял события в Украине исключительно с позиции российских властей.

В июле прошлого года МИА "Россия сегодня" получило уведомление от банка Barclays о заморозке своего счета в Великобритании. В банке заявили, что агентство может контролироваться Киселевым. Симоньян тогда назвала заморозку счета незаконной и сослалась на юристов, которые "не раз подтверждали, что санкции против Киселева не распространяются на возглавляемую им организацию".

В июне 2015 года счета "Россия сегодня" были арестованы во Франции и Бельгии в связи с делом акционеров ЮКОСа.​ Речь идет о решении постоянной палаты Арбитражного суда, которая в конце июля 2014 года признала Россию виновной в нарушении Энергетической хартии и обязала ее выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 млрд долларов.