В Великобритании заблокировали счета телеканала Russia Today

Это не первые проблемы у российского телеканала, который не один раз подозревали в предвзятости.
"Нам закрыли счета в Британии. Все счета", - написала Симоньян в Twitter в понедельник, 17 октября.
Нам закрыли счета в Британии. Все счета. 'Решение пересмотру не подлежит'. Да здравствует свобода слова!— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 17 жовтня 2016 р.
Год назад у RT уже были подобные проблемы, когда банк Barclay's заблокировал счет, по данным СМИ – из-за того, что гендиректор канала Дмитрий Киселев находился под санкциями. Это произошло после того, как RT заявило о том, что "Би-би-си" инсценировала эпизод о химической атаке в Сирии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что блокировка счетов RT в Великобритании свидетельствует о том, что "Лондон оставил в Европе все свои обязательства по свободе слова", сообщили "РИА Новости".
В середине сентября британское издание The Times писало, что Ofcom заподозрил российский телеканал в предвзятости при освящении деятельности компании Cuadrilla, занимающейся сланцовым газом. Зафиксировав 15 нарушений правил телевизионного вещания, Ofcom начал проверку в отношении RT.
До этого, в 2014 году британский регулятор усмотрел нарушения в работе RT относительно сюжетов, связанных с освещением украинского кризиса. Претензии, в частности, заключались в том, что телеканал представлял события в Украине исключительно с позиции российских властей.
В июле прошлого года МИА "Россия сегодня" получило уведомление от банка Barclays о заморозке своего счета в Великобритании. В банке заявили, что агентство может контролироваться Киселевым. Симоньян тогда назвала заморозку счета незаконной и сослалась на юристов, которые "не раз подтверждали, что санкции против Киселева не распространяются на возглавляемую им организацию".
В июне 2015 года счета "Россия сегодня" были арестованы во Франции и Бельгии в связи с делом акционеров ЮКОСа. Речь идет о решении постоянной палаты Арбитражного суда, которая в конце июля 2014 года признала Россию виновной в нарушении Энергетической хартии и обязала ее выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 млрд долларов.ZN.UA , РИА Новости , РБК ,