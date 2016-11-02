В Великобритании введут в обращение новую 12-гранную монету номиналом 1 фунт

Новая монета больше не будет круглой – ее заменят на новую версию с 12 граннями.

В Великобритании в марте 2017 года ведут в обращение новую монету номиналом в 1 фунт стерлингов, сообщает британское Министерство финансов.

Правительство призвало сети розничной торговли и другие крупные предприятия подготовиться к введению в обращение новой монеты, которая больше не будет круглой – ее заменят на новую 12-гранную версию.

По данным британских властей, в настоящее время в обращении находятся около 45 миллионов фальшивых монет номиналом 1 фунт стерлингов.

Монетный двор Британии заявляет, что 1 фунт будет самой защищенной монетой в мире. Она будет иметь голограмму, которая меняется со знака "£" на цифру "1", если на монету смотреть с разных сторон. Монета также имеет микро-надписи и специальные засечки на кромках.

Отметим, что в Украине, по данным Национального банка по состоянию на 1 октября 2016 года, общая сумма наличных денег в обращении в Украине составила 312,5 млрд грн. Из этой суммы 310,4 млрд грн приходится на банкноты (2,8 млрд штук) и 1,97 млрд грн - на монеты (12,5 млрд шт).