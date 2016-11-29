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В Великобритании стартовал фестиваль волшебных фонарей

29 ноября в 13:39

Сотни световых скульптур засияли в Йоркшире и Бирмингеме.

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Фото Facebook/East Village.

25 ноября в Британии открылся Magical Lantern Festival. Необычные световые инсталляции установили в ботаническом саду Бирмингема и в Раундхей парке Йоркшира.

Сотни инсталляций, посвященных Рождеству и сказочным персонажам украсили аллеи парков. На этих двух локациях фестиваль продлится до 2 января, а с 19 января по 26 февраля будет проходить в Лондоне.

Посетители делятся красочными фотографиями с фестиваля в Фейсбуке.

Напомним, вечером 21 ноября в центре Парижа на Елисейских полях включили рождественскую иллюминацию.

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги фестиваль инсталляция Рождество скульптура Великобритания
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