В Великобритании стартовал фестиваль волшебных фонарей

Сотни световых скульптур засияли в Йоркшире и Бирмингеме.

25 ноября в Британии открылся Magical Lantern Festival. Необычные световые инсталляции установили в ботаническом саду Бирмингема и в Раундхей парке Йоркшира.

Сотни инсталляций, посвященных Рождеству и сказочным персонажам украсили аллеи парков. На этих двух локациях фестиваль продлится до 2 января, а с 19 января по 26 февраля будет проходить в Лондоне.

Посетители делятся красочными фотографиями с фестиваля в Фейсбуке.

Напомним, вечером 21 ноября в центре Парижа на Елисейских полях включили рождественскую иллюминацию.