В Великобритании нашли тело погибшего эксперта по делу Литвиненко – The Times

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В заключении говорится о том, что Мэтью Панчер покончил с собой, в результате нанесения себе самому многочисленных ранений двумя ножами.

Эксперт по делу Литвиненко съездил в Россию, а через пять меясцев был найден в своем доме в Великобритании

Радиационный эксперт Мэтью Панчер, который помог расследовать отравление агента российских спецслужб Александра Литвиненко , был найден мертвым в своем доме в Великобритании. Пять месяцев назад эксперт ездил в Россию, сообщает The Times

На теле 46-летнего Панчера были обнаружены многочисленные раны. Как говорится в заключении, он сам нанес их себе двумя ножами. При этом, патологоанатом заявил, что он не мог "полностью исключить" возможность того, что кто-то был причастен к смерти эксперта, но специалисты пришли к заключению, что травмы Панчер нанес себе сам.

Панчер обнаружил следы полония в организме Александра Литвиненко, которого отравили в 2006 году в Лондоне. Британский эксперт работал в Институте изучения атомной энергии при министерстве здравоохранения.

Жена Панчера рассказала, что он был "одержим" тем, что якобы в его расчетах была какая-то ошибка. Но его настроение "полностью изменилось" после визита в Россию.

Джордж Этерингтон, коллега Панчера, сказал опасения, что его страх оказаться в американской тюрьме из-за ошибки в расчетах был иррациональным.

21 января в Великобритании был опубликован доклад об убийстве бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, в котором ответственность за его гибель возлагалась на его бывших коллег - Дмитрия Ковтуна и Андрея Лугового. Согласно опубликованному в докладу, Высокий суд Лондона назвал Путина "вероятно" виновным в убийстве Литвиненко.

Литвиненко работал в ФСБ в 1990-х годах, но после эмиграции стал критиком российских властей. Он скончался в Лондоне в ноябре 2006 года от отравления полонием. Британские власти заявили, что причиной смерти стало отравление радиоактивным изотопом полония, и официально назвали Лугового и Ковтуна подозреваемыми в убийстве.