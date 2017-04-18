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В Великобритании могут пройти досрочные парламентские выборы из-за Brexit

18 апреля в 13:54

По словам Мэй, после референдума о выходе из ЕС, Британии необходима определенность, стабильность и сильное руководство.

Англия Лондон Великобритания
Досрочные выборы в британский парламент могут пройти 8 июня
samot / Depositphotos
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй анонсировала проведение досрочных выборов в парламент на 8 июня 2017 года.

По словам Мэй, после референдума о выходе королевства из Евросоюза, Британии необходима определенность, стабильность и сильное руководство, передает BBC.

"Страна идет вместе, а Вестминстер нет… Я пришла к выводу, что единственный способ гарантировать определенность и безопасность на долгие годы - это провести эти выборы", — сказала Мэй.

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Прошлогодний референдум о членстве Великобритании в ЕС по праву претендует на роль одного из главных общеевропейских событий последнего времени, пишет в своей статье для ZN.UA Виктор Константинов.

Детальнее читайте в статье Виктора Константинова "Brexit: есть ли угроза единству Великобритании?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

 

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Великобритания Мэй референдум
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