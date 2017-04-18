В Великобритании могут пройти досрочные парламентские выборы из-за Brexit

По словам Мэй, после референдума о выходе из ЕС, Британии необходима определенность, стабильность и сильное руководство.

Досрочные выборы в британский парламент могут пройти 8 июня samot / Depositphotos

Премьер-министр Великобританиианонсировала проведение досрочных выборов в парламент на 8 июня 2017 года.

По словам Мэй, после референдума о выходе королевства из Евросоюза, Британии необходима определенность, стабильность и сильное руководство, передает BBC.

"Страна идет вместе, а Вестминстер нет… Я пришла к выводу, что единственный способ гарантировать определенность и безопасность на долгие годы - это провести эти выборы", — сказала Мэй.

Прошлогодний референдум о членстве Великобритании в ЕС по праву претендует на роль одного из главных общеевропейских событий последнего времени, пишет в своей статье для ZN.UA Виктор Константинов.

Детальнее читайте в статье Виктора Константинова "Brexit: есть ли угроза единству Великобритании?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".