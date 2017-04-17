В Великобритании хотят забрать паспорт у жены сирийского президента Асада

Асма Асад в соцсетях оправдывает действия своего супруга.

Жена Асада может лишится британского гражданства Википедия

Британский парламент рассмотрит вопрос о возможном лишении гражданства Великобритании супруги президента Сирии Башара Асада Асмы Асад. Проблему подняла группа депутатов Палаты общин от партии "Либеральные демократы". "Если Асма продолжит защищать смертоносные действия режима Асада, британское правительство будет обязано лишить ее гражданства или доказать, что ее действия не наносят серьезного ущерба основным интересам Соединенного Королевства", - говорится в письме депутатов в МВД Великобритании, пишет DW со ссылкой на газету The Telegraph.

МВД вправе лишить Асму Асад британского гражданства, если она сочтет, что это решение будет способствовать общественному благу, отмечает издание.

"Пришло время оказывать давление на Асада любыми способами, в том числе, через таких людей, как миссис Асад, которая точно так же является частью пропагандистской машины, совершающей военные преступления", - заявил в интервью газете Sunday Times депутат от Консервативной партии, член комитета по международным отношениям Палаты общин Надим Захави.

Как отмечает The Telegraph, у Асмы Асад есть официальные аккаунты в, по меньшей мере, трех соцсетях. На своих страницах в Instagram, Facebook и Telegram, насчитывающих в сумме более 500 тысяч подписчиков, она критикует политику стран, которые не поддерживают режим Асада в Сирии. Так, американский удар по базе ВВС в Сири Астма Асад назвала "безответственным поступком, свидетельствующим о недальновидности, узком горизонте, политической и военной слепоте и наивным осуществлением ожесточенной и лживой пропагандистской кампании".

Асма Асад родилась в Лондоне в семье выходцев из Сирии. Сделала карьеру в банковской сфере. В 2000 году она переехала в Сирию и вышла замуж за Башара Асада.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трампа раскритиковал Россию за поддержку Башара Асада, отметив, что если бы РФ не поддержала сирийского диктатора, то сейчас не было бы проблем. Кроме того, Трамп назвал сирийского лидера "животным".

Напомним, 7 апреля с военных кораблей США были выпущены 59 ракет по авиабазе правительственных войск Сирии в провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб.

Напомним, 4 апреля в сирийской провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы, сирийская армия провела атаки с помощью газа, которые привели к смерти 72 человек, в том числе, 11 детей. Около 400 человек получили ранения, в частности химические ожоги глаз и дыхательных путей. Правозащитные организации утверждают, что для атак армия Асада использовала запрещенное химическое оружие, от использования которого ранее публично отказалась.