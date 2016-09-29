В Вашингтоне констатировали провал дипломатического взаимодействия с Россией по Сирии

Ухудшение ситуации в Сирии беспокоит администрацию президента Обамы.

У Обамы заявили, что переговоры США и РФ по Сирии ни к чему не привели n-mar.com

Дипломатическое взаимодействиепо урегулированию сирийского кризиса не достигло поставленных целей, заявил официальный представитель Администрации президента США Барака Обамы Джошуа Эрнест.

"С момента начала нашего дипломатического взаимодействия с Россией наш приоритет заключался в том, чтобы сократить насилие. Очевидно, что это не сработало", – отметил официальный представитель Белого дома на брифинге в Вашингтоне в четверг, 29 сентября.

По словам Эрнеста, ситуация в Сирии продолжает ухудшаться, и это вызывает обеспокоенность в Вашингтоне.

Представитель Белого дома подчеркнул, что армия сирийского Башара Асада при поддержке России применяет "бесстыдную тактику", атакуя объекты гражданской инфраструктуры, больницы, школы, лагеря беженцев и даже детские площадки.

Эрнест напомнил, что Вашингтон изначально призывал Кремль оказать давление на Асада и обеспечить доступ международной гуманитарной помощи нуждающимся, но Москва не прислушалась к этим просьбам.

Как сообщалось, госсекретарь США Джон Керри заявил об "огромном недоверии" между Вашингтоном и Кремлем в переговорах по Сирии.

Напомним, представители администрации президента США приступили к обсуждению более жестких вариантов ответа Вашингтона на возобновление боевых действий в Алеппо, включая варианты военного разрешения ситуации.

Ранее постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании в ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективвах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".