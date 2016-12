В Вашингтоне заявили о готовности к ответным действиям Кремля в связи с новыми санкциями

Вашингтон готов к ответным мерам Кремля в связи с введенными в четвергза кибератаки и вмешательство в избирательный процесс в США, заявила советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Лиза Монако.

"Мы готовы к ответным мерам, которые могут предпринять российские власти", – заявила Монако в эфире телеканала CNN в четверг, 29 декабря.

Монако не стала комментировать возможную отмену санкций администрацией избранного президента Дональда Трампа.

В то же время, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в правительственных кругах, в администрации президента Барака Обамы не исключают, что Трамп после инаугурации может инициировать отмену санкций против России. Собеседник подчеркнул, что в Белом доме считают отмену санкций нецелесообразной, так как нет никаких гарантий, что Москва прекратит вмешиваться в выборы в других государствах.

