В Вашингтоне заявили о готовности к ответным действиям Кремля в связи с новыми санкциями

В Белом доме отказались публично прогнозировать возможные шаги администрации Трампа, но источники в администрации Обамы сообщили журналистам о настроениях в Вашингтоне.

В администрации Обамы не исключают, что Трамп может иницировать отмену санкций за российские кибератаки Facebook/The White House

Вашингтон готов к ответным мерам Кремля в связи с введенными в четвергза кибератаки и вмешательство в избирательный процесс в США, заявила советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Лиза Монако.

"Мы готовы к ответным мерам, которые могут предпринять российские власти", – заявила Монако в эфире телеканала CNN в четверг, 29 декабря.

Монако не стала комментировать возможную отмену санкций администрацией избранного президента Дональда Трампа.

В то же время, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в правительственных кругах, в администрации президента Барака Обамы не исключают, что Трамп после инаугурации может инициировать отмену санкций против России. Собеседник подчеркнул, что в Белом доме считают отмену санкций нецелесообразной, так как нет никаких гарантий, что Москва прекратит вмешиваться в выборы в других государствах.

"We're prepared for retaliatory steps that the Russian government may take" @NSC44's Lisa Monaco re: U.S. sanctions https://t.co/jEx2UYPqGu — The Lead CNN (@TheLeadCNN) 29 грудня 2016 р.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о подготовке Кремлем ответных мер в связи с новыми санкциями США.

Ранее в четверг, 29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.

Под санкции попали начальник ГРУ Игорь Коробов и его заместители Владимир Алексеев, Сергей Гизунов и Игорь Костюков, а также два россиянина (очевидно, хакеры) - Алексей Белан (никнеймы Abyrvaig, Abyrvalg ,Anthony Anthony, Fedyunya, M4G, Mag, Mage, Magg, Moy.Yawik, Mrmagister) и Евгений Богачев (никнеймы Lastik, lucky12345, Monstr, Pollingsoon, Slavik).

Кроме того, Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов, дав понять, что сотрудники посольства и консульств РФ занимались шпионажем.

Перед этим Reuters сообщило, что новые санкции против РФ будут включать экономические и дипломатические ограничения, а также публикацию компромата на российских чиновников и близких к Кремлю бизнесменов.