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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

За полдня в Узбекистане проголосовали 56% граждан. К вечеру явка приблизится к 100%. Примерно столько же получит Мирзиеев.

Никто не сомневается, что новым султаном Республики Узбекистан станет Мирзиеев CA-News.org

На президентских выборах в Узбекистане по состоянию на 13:00 по местному времени проголосовали 11,4 млн граждан из 20,4 млн человек, включенных в списки, что составляет 55,89% от всех избирателей.

"Таким образом, учитывая то, что в голосовании приняло более 33% включенных в списки избирателей, то согласно статье 35 закона "О выборах президента Республики Узбекистан" выборы президента Республики Узбекистан считаются состоявшимися", - заявил глава ЦИК Узбекистана Мирза-Улугбек Абдусаломов.

Напомним, выборы в Узбекистане проходят в связи со смертью Ислама Каримова, который правил страной более 25 лет и официально скончался на 79 году жизни 2 сентября.

Временно исполняющим обязанности президента страны назначен премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиеев, который был главой комиссии по организации похорон Каримова.

Формально за президентский пост состязаются четыре кандидата. Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) выдвинула кандидатом в президенты действующего и.о. главы государства Шавката Мирзиеева, Национально-демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") — заместителя спикера законодательной (нижней) палаты парламента Сарвара Отамурадова, Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) и Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") — своих лидеров Хотамжона Кетмонова и Наримона Умарова.