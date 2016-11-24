В Узбекистане стартует досрочное голосование на президентских выборах

Проголосовать досрочно граждане Узбекистана смогут с 24 ноября по 2 декабря.

В Узбекистане уже можно выбирать президента

В Узбекистане сегодня, 24 декабря, начинается досрочное голосование на внеочередных выборах президента страны.

Процедура предусмотрена законом о выборах и продлиться до 2 декабря. Право проголосовать досрочно предоставлено тем гражданам Узбекистана, которые по каким-либо причинам не смогут отдать голос в день выборов и подтвердят это документально. Внеочередные выборы президента назначены в связи со смертью прежнего главы государства Ислама Каримова и состоятся 4 декабря 2016 года.

По данным Центральной избирательной комиссии Узбекистана, голосовать имеют право 21,435 млн граждан, для них будут работать более 9 тысяч избирательных участков.

За президентский пост состязаются четыре кандидата. Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) выдвинула кандидатом в президенты действующего и.о главы государства Шавката Мирзиеева, Национально-демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") — заместителя спикера законодательной (нижней) палаты парламента Сарвара Отамурадова, Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) и Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") — своих лидеров Хотамжона Кетмонова и Наримона Умарова.