В Узбекистане отравили и тайно похоронили дочь Каримова - СМИ

По словам источника, он лично участвовал в процессе захоронения Гульнары Каримовой.

Источник в СНБ Узбекистана сообщил, что 44-летняя Гульнара Каримова была отравлена и умерла 5 ноября Гульнара Каримова/Twitter

Старшая дочь скончавшегося президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара умерла 5 ноября в результате отравления, сообщает анонимный источник в Службе национальной безопасности Узбекистана.

Источник в СНБ Узбекистана сообщил, что 44-летняя Гульнара Каримова была отравлена и умерла 5 ноября и ночью того же дня она была похоронена на кладбище "Минор" в Ташкенте, а ее могилу сровняли с землей, передает "Центр-1".

По словам источника, он лично участвовал в процессе захоронения Гульнары Каримовой, а решился на телефонное интервью, опасаясь за участь ее детей – сына Ислама и дочери Иман, которые остаются в Ташкенте.

Российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник, близкий к окружению семьи Каримовых, сообщило, что Гульнара Каримова жива.



Кроме того, информация о смерти Гульнары распространяется и через социальную сеть. Аккаунт в Twitter "Покажите Гульнару" обращается к журналистам и международным экспертам, специализирующимся на Центральной Азии, утверждая о смерти Каримовой и требуя, если это не так, ее появления на публике, по крайней мере, записанного ею видеообращения.

Правивший Узбекистаном более 25 лет Каримов официально скончался на 79 году жизни 2 сентября.

Временно исполняющим обязанности президента страны назначен премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который был главой комиссии по организации похорон Каримова.