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В условиях крайней нищеты во всем мире живут 385 миллионов детей – ЮНИСЕФ

5 октября в 07:57

В особо тяжелом положении находятся дети в странах Африки к югу от Сахары.

дети
Миллионы детей живут в условиях крайней нищеты
Пресс-служба ООН
Примерно 385 миллионов детей во всем мире живут в условиях крайней нищеты. В особо тяжелом положении находятся дети в странах Африки к югу от Сахары говорится в новом докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщает Центр новостей ООН.

"Крайняя нищета представляет для детей наибольшую опасность по причине того, что лишения во многом влияют на формирование организма детей и их интеллектуальное развитие", - заявил исполнительный директор ЮНИСЕФ Антони Лэйк.

Согласно докладу, половина всех детей в странах Африки к югу от Сахары и каждый пятый ребенок в целом в развивающихся государствах растет в условиях крайней бедности.

"Такое положение вещей не только лишает будущего этих детей, но и тянет назад все общество", - добавил Лейк.

На сегодняшний день почти 20 процентов детей в мире живут в семьях, которые в среднем обходятся менее чем 1,9 долл. США в день на человека.

При этом детей, оказавшихся в условиях катастрофической бедности, вдвое больше, чем взрослых.

Доклад ЮНИСЕФ был подготовлен на основе данных из 89 государств, представляющих 83 процента населения развивающихся государств.

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Ранее сообщалось, что примерно четверть от всех горожан мира живут в трущобах или неформальных поселениях. 

Как сообщалось, ранее Генсек ООН Пан Ги Мун заявлял, что бедность во всех ее проявлениях должна быть ликвидирована во всем мире к 2030 году.

По материалам: ZN.UA
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