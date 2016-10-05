В условиях крайней нищеты во всем мире живут 385 миллионов детей – ЮНИСЕФ

В особо тяжелом положении находятся дети в странах Африки к югу от Сахары.

Миллионы детей живут в условиях крайней нищеты Пресс-служба ООН

Примерно 385 миллионов детей во всем мире живут в условиях крайней нищеты. В особо тяжелом положении находятся дети в странах Африки к югу от Сахары говорится в новом докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщает Центр новостей ООН.

"Крайняя нищета представляет для детей наибольшую опасность по причине того, что лишения во многом влияют на формирование организма детей и их интеллектуальное развитие", - заявил исполнительный директор ЮНИСЕФ Антони Лэйк.

Согласно докладу, половина всех детей в странах Африки к югу от Сахары и каждый пятый ребенок в целом в развивающихся государствах растет в условиях крайней бедности.

"Такое положение вещей не только лишает будущего этих детей, но и тянет назад все общество", - добавил Лейк.

На сегодняшний день почти 20 процентов детей в мире живут в семьях, которые в среднем обходятся менее чем 1,9 долл. США в день на человека.

При этом детей, оказавшихся в условиях катастрофической бедности, вдвое больше, чем взрослых.

Доклад ЮНИСЕФ был подготовлен на основе данных из 89 государств, представляющих 83 процента населения развивающихся государств.

Ранее сообщалось, что примерно четверть от всех горожан мира живут в трущобах или неформальных поселениях.

Как сообщалось, ранее Генсек ООН Пан Ги Мун заявлял, что бедность во всех ее проявлениях должна быть ликвидирована во всем мире к 2030 году.