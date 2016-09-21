В убийстве главаря "Оплота" увидели "угольный след" - Ъ

Жилин вместе с беглым олигархом Курченко занимался поставками угля из оккупированных "ДНР" и "ЛНР" как в Россию, так и в Украину.

Жилин участвовал в схемах Курченко

Убитый в Москве главарь харьковской террористической организации "Оплот" Евгений Жилин погиб в результате конкурентной борьбы за распределение денежных потоков, полученных от продажи донбасского угля как в Украине, так и в России. Версия об угольном бизнесе основана в том числе и на сообщении спутника Жилина – Андрея Козырева, который был в ресторане, где произошло убийство. Козырев был тяжело ранен, однако сообщил полицейским, что встреча в ресторане "касалась шахт Донбасса". Назвал ли раненый имя человека, с которым предстояло встретиться "оплотовцам", источники сказать отказались, сообщает российское издание "КоммерсантЪ".

Издание сообщает: по предварительной версии, именно тот, с кем Жилин предполагал обсудить угольные проблемы, и мог оказаться убийцей. "В таком случае вполне объясним маскарад, который устроил киллер, приклеивший себе накладные усы, надевший спортивные очки с антибликовыми желтыми стеклами и прикрывшийся шляпой с широкими полями. Как показывают свидетели, он приехал в ресторан заранее и просидел там около 20 минут, ожидая лидеров "Оплота". Убийца явно опасался, считают сыщики, что те его могут узнать", - пишет "КоммерсанЪ".

Также сообщается, что 20 сентября оперативники обыскивали квартиры, где проживали "оплотовцы". По месту жительства Жилина, было найдено сразу несколько расписок, свидетельствующих, что в последнее время "оплотовец" одалживал крупные суммы денег, один из выданных им займов составил около полумиллиона долларов.

По словам источника из окружения Жилина, после переезда в Россию главарь "Оплота" участвовал в полулегальных схемах по поставке на территорию "ДНР и ЛНР" бензина и дизельного топлива, беглым украиснким олигархом Сергеем Курченко. Занимались они также поставками угля, добываемого на территории ДНР и ЛНР, причем как в Россию, так и в Украину.

Как сообщалось, Следственный комитет РФ считает разногласия в бизнесе основной версией убийства главаря террористической "Оплот" Евгения Жилина в подмосковном ресторане.

Ранее СМИ сообщали, что главаря "Оплота" Жилина могли убить из-за долгов. В убийстве участвовали два человека. У Жилина не было шансов спастись. По словам правоохранителей, нападавший выстрелил главарю "Оплота" прямо в голову. Его знакомый Андрей Козырев, который зашел в ресторан вместе с Жилиным, был тяжело ранен и госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия".

Напомним, первое уголовное дело против лидера "Оплота" Евгения Жилина было возбуждено в Украине в феврале 2014 года. При этом в марте 2015 года стало известно, что он финансировал "ДНР" и "ЛНР" через харьковские фирмы.

Однако по информации МВД, Жилин выехал из страны еще 21 февраля 2014 года.

3 февраля 2016 года Печерский суд Киева заочно арестовал Евгения Жилина.