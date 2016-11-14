В тюрьмах России заключенных наказывают за непредусмотренные законодательством нарушения

Еще один бывший осужденный Карельской колонии №7 рассказал о "порядках", поборах и угрозах в российской тюрьме.

По закону РФ администрация тюрьмы не имеет право делегировать свои права осужденным с 2010 года Андрей Товстыженко, ZN.UA

Опубликовано очередное письмо одного из бывших заключенных сегежской исправительной колонии №7, в котором он рассказал о "порядках", которые установило руководство тюрьмы с нарушением российского законодательства.

В ИК-7 в данный момент отбывает заключение по политическим мотивам российский активист Ильдар Дадин, после публикации писем которого бывшие заключенные и их родственники начали рассказывать о происходящем в тюрьмах по всей России.

"В течение всего срока я работал активистом. По закону администрация не имеет право делегировать свои права осужденным с 2010 года, но на самом деле никуда актив не делся. Сотрудники сами не решат проблемы пятисот осужденных, вместо этого они общаются с десятком-полутора активистов. От актива руководство узнает, что происходит в колонии", - рассказал бывший заключенный изданию Meduza.

Он отмечает, что некоторые осужденные платят целыми блоками сигарет и пакетами с едой, лишь бы не иметь проблем с администрацией колонии.

"Активистов набирают из числа тех, кому администрация условно доверяет. В Карелии не так много людей, и часто зек оказывается соседом, знакомым, а то и родственником кого-то из администрации", - добавил бывший осужденный.

Он подчеркивает, что за сотрудничество с администрацией "активисты" получают право не соблюдать распорядок дня и совершать мелкие поборы с других осужденных.

"В каждом отряде есть старшина со своей командой: помощник, несколько шнырей-дневальных, каптерщик. Это актив отряда. Руководство поручает им обыски в тумбочках и личных вещах, проверку внешнего вида, разрешает им самостоятельно наказывать зеков, нередко — физически", - рассказывает он.

"Активистам" администрацией позволено собирать "дань" с посылок, с покупок в магазине. Если заключенные отказываются платить подобную "дань", им назначают дополнительные работы в выходные дни.

Бывший осужденный также отмечает, что всем открыто угрожают с первых дней: "Не вздумай жаловаться, никто тебе не поверит, будет только хуже".

"Все тяжелые работы поручают зекам, это выгодно и экономно. Чтобы была хоть какая-то видимость справедливости, руководство ввело систему "двушек": ты провинился, но на тебя не будут составлять материалы, вместо наказания ты поработаешь на благо учреждения", - добавил бывший заключенный.

Он рассказывает, что всю тяжелую работу поручают заключенным, что это выгодно и экономно. Заключенных наказывают дополнительными работами в выходные дни даже за такие "нарушения", как "улыбался в строю", "расстегнута пуговица", "погладил кота".

"Было неприятие того, что я помогаю сотрудникам в их грязной работе. Чтобы справится с этим, вспоминал своих родных, семью. Думал о том, что нужно выжить и не потерять здоровье. Я понимал, что выживаю за чужой счет, что именно об этом писал Солженицын; я буквально чувствовал связь времен. Рассказать о том, что было в колонии — это самооправдание, практически единственное, что я могу теперь сделать. Когда я увидел, что написал Дадин, и как недоверчиво к этому отнеслись люди, я понял — надо сказать", - добавил он.

Он подчеркивает, что обычные зеки ненавидят "активистов".

"Я это всегда чувствовал и, засыпая, думал, не съедет ли у кого-нибудь из зеков крыша, и не воткнут ли мне ночью ложку в глаз. Ненавистные им уборки, двухчасовые проверки на морозе, отработки — я ничего этого [вместе с ними] не испытывал. Мне и бирку пришьют, и робу постирают, и погладят ее. В любое время нарежут бутербродов и согреют чай. А они даже пакетиком чая поделиться друг с другом не могут", - сказал бывший "активист" изданию.

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