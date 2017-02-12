В Туркменистане проходят выборы президента

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Всего в списках избирателей зарегистрировано более трех миллионов человек.

Действующий президент Туркменистана также участвует в выборах Официальный твиттер президента Украины Петра Порошенко

В Туркменистане в воскресенье, 12 февраля, состоятся. На территории страны уже открылись 2548 избирательных участков, за рубежом открыто еще 39. Как сообщили работники Центральной избирательной комиссии страны, в списках избирателей зарегистрировано 3,2 млн человек.

В настоящее время на пост главы государства претендуют девять кандидатов, это наибольший показатель по сравнению с предыдущими выборами. Из девяти кандидатов троих выдвинули политические партии страны, еще шестерых – инициативные группы граждан.

В выборах также принимает участие действующий президент страны Гурбангулы Бердымухаммедов. Он дважды возглавлял страну – в 2007 и 2012 годах. На последних выборах Бердымухаммедов набрал около 97% голосов.

Сегодняшние выборы – первые в стране после конституционных изменений, внесенных в главный документ страны в сентябре 2016 года. Так, ими был увеличен срок президентских полномочий с пяти до семи лет.

В избирательном законодательстве страны не определен минимальный порог явки, который нужен для признания выборов действительными. Именно поэтому президентом Туркменистана станет кандидат, который наберет более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

За период своего президентства Бердымухаммедов стал одним из наиболее жестких автократических лидеров на постсоветском пространстве. Обладая большими полномочиями, он также является премьер-министром и главнокомандующим в стране, которая занимает четвертое место в мире по запасам природного газа.

Как пишет обозреватель DT.UA Владимир Кравченко, в Туркменистане, который официально провозгласил "эпоху всемогущества и счастья", все решает один человек — президент Гурбангулы Бердымухаммедов, который лично одобряет все крупные контракты и любой большой платеж Центробанка за пределы страны.

Подробнее о важности Туркменистана для экономики и внешней политики Украины читайте в статье Владимира Кравченко "Страна Аркадага Туркменистан переживает "эпоху счастья" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".