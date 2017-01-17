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В Turkish Airlines опровергли принадлежность ей разбившегося под Бишкеком "Боинга"

17 января в 11:50

Самолет принадлежал частной авиакомпании ACT Airlines.

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Грузовой "Боинг" потерпевший крушение в Кыргызстане, принадлежал частной авиакомпании
http://zanoza.kg/
Потерпевший крушение в Кыргызстане 16 января грузовой "Боинг" принадлежал компании ACT Airlines, ведущей деятельность под брендом MyCargo Airlines, сообщили в авиакомпании Turkish Airlines.

В то же время, советник по делам прессы посольства Турции в РФ Орхан Газигиль накануне заявил российским СМИ, что разбившийся в Кыргызстане самолет, который, согласно сообщениям СМИ, принадлежал компании Turkish Airlines, на самом деле принадлежал частной турецкой авиакомпании.

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Напомним, грузовой Boeing 747  утром 16 января потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Манас" в столице Кыргызстана Бишкеке. В результате падения самолета на поселок Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области, погибли десятки людей, включая пилота.  

По последним данным, жертвами авиакатастрофы стали 38 человек. Среди погибших - пятеро детей.

По материалам: Интерфакс-Украина , РИА Новости ,
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