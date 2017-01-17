В Turkish Airlines опровергли принадлежность ей разбившегося под Бишкеком "Боинга"

Самолет принадлежал частной авиакомпании ACT Airlines.

Грузовой "Боинг" потерпевший крушение в Кыргызстане, принадлежал частной авиакомпании http://zanoza.kg/

Потерпевший крушение в Кыргызстане 16 январяпринадлежал компании ACT Airlines, ведущей деятельность под брендом MyCargo Airlines, сообщили в авиакомпании Turkish Airlines.

В то же время, советник по делам прессы посольства Турции в РФ Орхан Газигиль накануне заявил российским СМИ, что разбившийся в Кыргызстане самолет, который, согласно сообщениям СМИ, принадлежал компании Turkish Airlines, на самом деле принадлежал частной турецкой авиакомпании.

Напомним, грузовой Boeing 747 утром 16 января потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Манас" в столице Кыргызстана Бишкеке. В результате падения самолета на поселок Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области, погибли десятки людей, включая пилота.

По последним данным, жертвами авиакатастрофы стали 38 человек. Среди погибших - пятеро детей.