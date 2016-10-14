Топ Новости
<
>

В турецкой Анталье произошел взрыв

14 октября в 14:28

Взрыв произошел в рыболовном порту недалеко от автотрассы, соединяющей Анталью и Кемер.

Анталья
Неизвестгые выпустили с гор в сторону моря две-три ракеты
yourheavencorner.com
В туристическом городе Анталья на юге Турции произошел взрыв, сообщают местные СМИ. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

По данным Анатолийского информационного агентства, взрыв произошел в рыболовном порту недалеко от автотрассы, соединяющей Анталью и Кемер.
На месте взрыва работает полиция и машины скорой помощи. Его причины устанавливаются.

Агентство Доган утверждает, что две ракеты, запущенные с горной местности, упали на один из рыбных магазинов в порт Антальи.

При этом, по данным телеканала NTV, ракеты были три: они были выпущены с гор в сторону моря, где в то время проходил танкер. Снаряды попали в строение, принадлежащее местному рыбоперерабатывающему предприятию. Также отмечается, что ведутся поиски двух человек, которые, как считается, вели огонь и потом скрылись в горах.

Читайте также: В Турции на три месяца продлили режим чрезвычайного положения

Ранее на востоке Турции в городе Ван прогремел сильный взрыв.  Число раненных достигло 48 человек.

По материалам: ТАСС , BBC Україна ,
Читайте также
Тэги взрыв Анталия Турция
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
Курс валют
USD 25.81
EUR 28.44
Последние новости