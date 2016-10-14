В турецкой Анталье произошел взрыв

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Взрыв произошел в рыболовном порту недалеко от автотрассы, соединяющей Анталью и Кемер.

Неизвестгые выпустили с гор в сторону моря две-три ракеты yourheavencorner.com

В туристическом городе Анталья на юге Турции произошел взрыв, сообщают местные СМИ. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

По данным Анатолийского информационного агентства, взрыв произошел в рыболовном порту недалеко от автотрассы, соединяющей Анталью и Кемер.

На месте взрыва работает полиция и машины скорой помощи. Его причины устанавливаются.

Агентство Доган утверждает, что две ракеты, запущенные с горной местности, упали на один из рыбных магазинов в порт Антальи.

При этом, по данным телеканала NTV, ракеты были три: они были выпущены с гор в сторону моря, где в то время проходил танкер. Снаряды попали в строение, принадлежащее местному рыбоперерабатывающему предприятию. Также отмечается, что ведутся поиски двух человек, которые, как считается, вели огонь и потом скрылись в горах.

Ранее на востоке Турции в городе Ван прогремел сильный взрыв. Число раненных достигло 48 человек.