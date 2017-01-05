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В турецком городе Измир произошел взрыв, есть раненные

5 января в 16:30

Террористы взорвали припаркованный у здания суда автомобиль, а затем открыли огонь по полицейским. 

горящий автомобиль
В Измире террористы взорвали автомобиль у здания суда
В турецком городе Измир около 16:00 прогремел мощный взрыв. Заминированный автомобиль взорвался возле здания суда и загорелся, сообщает CNN Turk.

В результате взрыва, по предварительным данным, пострадали 11 человек, к месту взрыва направлены автомобили скорой помощи. Пострадавших оперативно доставили в местные больницы, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Информации о погибших в результате инцидента нет.

Террористы припарковали начиненный взрывчаткой автомобиль у выхода С, которым пользуются сотрудники суда Измира. Когда полицейские заметили их, они взорвали автомобиль и открыли огонь по правоохранителям. Двое террористов были убиты на месте.

Президент ассоциации адвокатов Измира Айдын Озкан рассказал журналистам СNN о том, что не только прокуроры и судьи пользуются выходом C, но и адвокаты.

На месте взрыва работают турецкие полицейские и кинологи.

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Как сообщалось ранее, в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения.

Ответственность за совершение теракта взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

По материалам: ZN.UA
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Тэги взрыв авто суд терроризм
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