В турецком городе Измир произошел взрыв, есть раненные

Террористы взорвали припаркованный у здания суда автомобиль, а затем открыли огонь по полицейским.

В Измире террористы взорвали автомобиль у здания суда

В турецком городеоколо 16:00 прогремел мощный взрыв. Заминированный автомобиль взорвался возле здания суда и загорелся, сообщает CNN Turk

В результате взрыва, по предварительным данным, пострадали 11 человек, к месту взрыва направлены автомобили скорой помощи. Пострадавших оперативно доставили в местные больницы, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Информации о погибших в результате инцидента нет.

Террористы припарковали начиненный взрывчаткой автомобиль у выхода С, которым пользуются сотрудники суда Измира. Когда полицейские заметили их, они взорвали автомобиль и открыли огонь по правоохранителям. Двое террористов были убиты на месте.

Президент ассоциации адвокатов Измира Айдын Озкан рассказал журналистам СNN о том, что не только прокуроры и судьи пользуются выходом C, но и адвокаты.

На месте взрыва работают турецкие полицейские и кинологи.

Как сообщалось ранее, в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения.

Ответственность за совершение теракта взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".