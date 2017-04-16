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В Турции завершилось голосование на референдуме о расширении полномочий президента

16 апреля в 18:57

На избирательные участки пришли 55 миллионов турецких граждан.

Турция Партия справедливости и развития
Избирательные участки в Турции закрылись
ru.rfi.fr
В Турции закрылись избирательные участки для голосования на референдуме о внесении изменений в конституцию страны. Ожидается, что результаты референдума будут обнародованы вечером в воскресенье, 16 апреля.

В стране было открыто почти 170 тысяч избирательных участков, в голосовании приняли участие около 55 миллионов человек.

 Граждане Турции, проживающие за пределами страны, проголосовали досрочно в дипломатических представительствах.

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Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум о конституционной реформе. Ее инициаторы предлагают внести 18 поправок в основной закон, которые должны существенно расширить полномочия президента.

Изменения предусматривают, в частности, единоличное назначение президентом министров и высших государственных чиновников, право роспуска им парламента страны, а также введения чрезвычайного положения.

Кроме того, в случае голосования "за", президент Турции займет также должность главы правительства, так как должность премьер-министра в Турции будет упразднена в 2019 году.

Реджеп Эрдоган также сможет оставаться у власти в течение десяти лет (двух пятилетних сроков президентства) – до 2029 года, и снова возглавить правящую "Партию справедливости и развития".

Согласно предлагаемым изменениям, количество депутатов парламента увеличится до 600 человек (с 550 в настоящее время), а выборы депутатов и президента будут проводиться в один день раз в пять лет.

По мнению турецкой оппозиции, конституционные изменения фактически приведут к диктатуре Эрдогана.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги Турция Эрдоган референдум конституция
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