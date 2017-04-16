В Турции завершилось голосование на референдуме о расширении полномочий президента

На избирательные участки пришли 55 миллионов турецких граждан.
В стране было открыто почти 170 тысяч избирательных участков, в голосовании приняли участие около 55 миллионов человек.
Граждане Турции, проживающие за пределами страны, проголосовали досрочно в дипломатических представительствах.
Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум о конституционной реформе. Ее инициаторы предлагают внести 18 поправок в основной закон, которые должны существенно расширить полномочия президента.
Изменения предусматривают, в частности, единоличное назначение президентом министров и высших государственных чиновников, право роспуска им парламента страны, а также введения чрезвычайного положения.
Кроме того, в случае голосования "за", президент Турции займет также должность главы правительства, так как должность премьер-министра в Турции будет упразднена в 2019 году.
Реджеп Эрдоган также сможет оставаться у власти в течение десяти лет (двух пятилетних сроков президентства) – до 2029 года, и снова возглавить правящую "Партию справедливости и развития".
Согласно предлагаемым изменениям, количество депутатов парламента увеличится до 600 человек (с 550 в настоящее время), а выборы депутатов и президента будут проводиться в один день раз в пять лет.
По мнению турецкой оппозиции, конституционные изменения фактически приведут к диктатуре Эрдогана.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,