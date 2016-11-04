В Турции задержаны лидеры прокурдской оппозиционной партии

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Турецкие власти задержали уже более десяти членов парламента.

Министерство внутренних дел Турции сообщило о задержании 11 парламентариев, которые считаются прокурдски настроенными, в том числе и двух сопредседателей Народно-демократической партии (HDP) в пятницу, 4 ноября.

Демирташ сообщил в твиттере: "Полиция перед дверью моего дома в Диярбакыре с ордером на арест".

Diyarbakırda evimde zorla gözaltına alınma kararı ile emniyet yetkilileri kapımdalar — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 3 листопада 2016 р.

Власти обвиняют HDP в том, что партия является орудием Рабочей партии Курдистана, признанной Анкарой террористической. Ранее был арестован мэр Диярбакыра по обвинению в связях с террористами.

Народно-демократическая партия - левая политическая партия, борющаяся за права национальных меньшинств в стране, в особенности курдов. Турецкие власти обвиняют ее в связях с запрещенной в стране "Рабочей партией Курдистана".

Аресты депутатов стали возможны после того как президент Турции одобрил спорные поправки к конституции, позволяющие лишать неприкосновенности членов парламента на основании запросов прокуратуры.