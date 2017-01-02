В Турции задержали восьмерых подозреваемых в совершении теракта в Стамбуле

Личные данные задержанных пока не разглашаются.

Правохранители задержали восемь человек, их подозревают в причастности к стамбульскому теракту ru.sputnik.az

Турецкие правоохранители, которые могут быть причастны к совершению теракта в Стамбуле, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на турецкие СМИ.

Личные данные задержанных общественности пока не сообщают.

В последнюю неделю 2016 года власти Турции провели серию задержаний сторонников террористической организации "Исламское государство". По данным Министерства внутренних дел Турции, под стражей находятся около 150 человек.

Все задержанные, по словам сотрудников ведомства, "поддерживают контакт с боевиками ИГИЛ". 25-ти из них уже предъявлены официальные обвинения.

В результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения.

Ответственность за совершение теракта взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".