В Турции задержали вице-спикера парламента

Задержаны полтора десятка парламентариев, которых подозревают в связях с курдскими радикалами.

Турецкая полиция проводит аресты оппозиционеров

Турции силовики задержали 16 депутатов парламента, избранных от оппозиционной Партии демократии народов. В числе задержанных – вице-спикер парламента Первин Булдан, а также сопредседатели партии Селахаттин Демирташ и Фиген Юкседаг. Задержания идут одновременно в нескольких городах Турции, в том числе в Анкаре, Диярбакыре и Мардине на востоке страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оппозиционной партии.

Ранее турецкие власти неоднократно обвиняли Партию демократии народов в связях с радикальной Рабочей партией Курдистана (РПК). РПК борется за создание в Турции курдской автономии, власти считают эту партию террористической.

Напомним, недавно в своей речи в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Европу в "лицемерии" в вопросе возрождающейся борьбы Анкары с РПК, которая занесена в "черный список" Турцией и ее западными союзниками как террористическая группа.