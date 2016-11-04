В Турции задержали вице-спикера парламента

Задержаны полтора десятка парламентариев, которых подозревают в связях с курдскими радикалами.
Ранее турецкие власти неоднократно обвиняли Партию демократии народов в связях с радикальной Рабочей партией Курдистана (РПК). РПК борется за создание в Турции курдской автономии, власти считают эту партию террористической.
Напомним, недавно в своей речи в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Европу в "лицемерии" в вопросе возрождающейся борьбы Анкары с РПК, которая занесена в "черный список" Турцией и ее западными союзниками как террористическая группа.РИА Новости