В Турции задержали редактора оппозиционной газеты

Журналистов, критикующих Эрдогана, обвинили в связях с курдскими террористами и последователями Гюллена.

В Турции задержали нескольких оппозиционных журналистов

Турецкие правоохранители задержали редактора оппозиционного издания Cumhuriyet Мурата Сабунчу, а также провели обыски по месту жительства у руководства и журналистов данной газеты.

Как сообщает Deutsche Welle, прокуратура официально обвинила руководство издания в причастности к преступлениям "курдских боевиков и гюленитской террористической организации".

По информации Hurriet Daily News, помимо Мурата Сабунчу, задержаны еще четыре журналиста газеты: Гюрай Уз, Айдин Енгин, Хикмет Щетинкайя и Хакан Кара. Задержанным запретили встречаться с адвокатами на протяжении пяти дней.

Из-за попытки переворота, в ходе первой волны чисток, не менее 60 тысяч человек были задержаны, уволены или отстранены от работы. Среди уволенных после попытки военного переворота в Турции, помимо военных и полицейских, оказались учителя, деканы университетов и журналисты, которых турецкие власти считают недостаточно лояльными президенту Эрдогану. По состоянию на 9 августа в Турции из-за попытки переворота арестовали 22 тысячи человек.

Подробнее о последствиях попытки государственного переворота в Турции читайте в статье Сергея Данилова "Окно возможностей Реджепа Эрдогана" для ZN.UA.