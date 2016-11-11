В Турции задержали исполнительного директора оппозиционной газеты

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Журналистов, критикующих Эрдогана, обвинили в связях с курдскими террористами и последователями Гюллена.

Турецкая полиция задержала исполнительного директора газеты Cumhuriyet trend.az

Anadolu.

Полиция Турции в пятницу, 11 ноября, в международном аэропорту Стамбула задержала исполнительного директора оппозиционной газеты Cumhuriyet Акина Аталая , сообщает Hurriyet Daily News со ссылкой на информационное агентство

Его взяли под стражу сразу по прибытии из Германии. Напомним, ранее в Стамбуле принял решение об аресте главного редактора оппозиционной газеты Cumhuriyet Мурата Сабунчу и еще восемь сотрудников издания. Прокуратура официально обвинила руководство издания в причастности к преступлениям "курдских боевиков и гюленитской террористической организации", а также к попытке организации государственного переворота.

Отметим, что предыдущий редактор Cumhuriyet, Джан Дюндар был приговорен к шести годам за публикацию секретных материалов о деятельности Анкары на территории Сирии.

Из-за попытки переворота, в ходе первой волны чисток, не менее 60 тысяч человек были задержаны, уволены или отстранены от работы. Среди уволенных после попытки военного переворота в Турции, помимо военных и полицейских, оказались учителя, деканы университетов и журналисты, которых турецкие власти считают недостаточно лояльными президенту Эрдогану. По состоянию на 9 августа в Турции из-за попытки переворота арестовали 22 тысячи человек.

Подробнее о последствиях попытки государственного переворота в Турции читайте в статье Сергея Данилова "Окно возможностей Реджепа Эрдогана" для ZN.UA.