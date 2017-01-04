В Турции задержали 23 человека по подозрению в причастности к теракту

В Измире проводится полицейская операция.

Турецкая полиция проводит спецоперацию

Полиция Турции задержала 23 человек в рамках спецоперации по поиску организаторов теракта в новогоднюю ночь , сообщает веб-сайт газеты Hurriyet.

По некоторым данным, среди задержанных есть иностранцы.

Полицейская операция проводится в городе Измире.

В результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения. Нападавший, вооруженный аавтоматическим оружием, открыл огонь по сотрудникам полиции у здания ночного клуба Reina, затем зашел внутрь и начал стрелять по посетителям, праздновавшим новый год.

Ответственность за совершение теракта взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".