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В Турции задержали 23 человека по подозрению в причастности к теракту

4 января в 11:45

В Измире проводится полицейская операция.

Теракт Стамбул
Турецкая полиция проводит спецоперацию
Полиция Турции задержала 23 человек в рамках спецоперации по поиску организаторов теракта в новогоднюю ночь, сообщает веб-сайт газеты Hurriyet.

По некоторым данным, среди задержанных есть иностранцы.

Полицейская операция проводится в городе Измире.

В результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения. Нападавший, вооруженный аавтоматическим оружием, открыл огонь по сотрудникам полиции у здания ночного клуба Reina, затем зашел внутрь и начал стрелять по посетителям, праздновавшим новый год.

Ответственность за совершение теракта взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

По материалам: Интерфакс
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Тэги теракт Турция боевик
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