В Турции задержали 23 человека по подозрению в причастности к теракту

В Измире проводится полицейская операция.
По некоторым данным, среди задержанных есть иностранцы.
Полицейская операция проводится в городе Измире.
В результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения. Нападавший, вооруженный аавтоматическим оружием, открыл огонь по сотрудникам полиции у здания ночного клуба Reina, затем зашел внутрь и начал стрелять по посетителям, праздновавшим новый год.
Ответственность за совершение теракта взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".Интерфакс