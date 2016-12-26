В Турции в следующем году планируют построить 175 новых тюрем

Действующие турецкие тюрьмы переполнены.

В Турции построят новые тюрьмы

в 2017 году планируют построить 175 новых тюрем, поскольку в действующих не хватает мест.

В существующих в стране 372 тюрьмах по состоянию на октябрь 2016 года находились почти 194 тыс. заключенных, тогда как они рассчитаны на 189 тыс. человек, сообщил министр юстиции Турции Бекир Боздаг в ответе на запрос от Республиканской народной партии Турции, сообщает Turkish Minute.

Как сообщалось, в августе в Турции объявили амнистию для более чем 30 тысячи заключенных, чтобы в тюрьмах освободилось место для арестованных за участие в неудачной попытке военного переворота.