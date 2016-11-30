В Турции в пожаре в школе-интернате погибли 11 детей

По предварительным данным, 22 человека получили ранения.

В пожаре в турецком интернате погибли 11 девочек serblog.ru

Турции , во вторник, 29 января, во время пожара в школе-интернате погибли 11 детей и сотрудник учебного заведения.

Трагедия произошла в интернате для детей из малообеспеченных семей в городе Адана на юге Турции. Все погибшие – девочки в возрасте от 10 до 14 лет. Еще 22 человека получили ранения, сообщает Еuronews.

Всего в спальном корпусе, где был пожар, проживали 28 девочек. Причины возгорания выясняются. По предварительным данным, это могли быть неполадки с электропроводкой, но точнее будет известно после завершения расследования.

Жизнь раненых находится вне опасности, у девочек, в основном, отравление угарным газом и порезы от стекол, когда они выпрыгивали из окон.

Как сообщалось, в конце мая 2016 года в Таиланде в пожаре в школе-интернате для девочек погибли 17 детей.