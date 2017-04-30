В Турции уволили с госслужбы почти 4 тысяч человек

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В стране проходит новая волна репрессий в отношении гюленистов.

В Турции увольняют госслужащих

Правительство Турции уволило с государственной службы 3 974 человека, сообщается в правительственном декрете, передает Deutsche Welle

Согласно документу, госслужащие подозреваются в поддержке Движения служения исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти обвиняют в организации попытки переворота в июле 2016 года.

Среди потерявших свои рабочие места - более тысячи бывших сотрудников министерства юстиции, а также более тысячи военнослужащих.

Ранее власти Турции заблокировали доступ к "Википедии", По информации портала, блокировка начинается 29 апреля в 8:00 по местному времени и действует для всех версий сайта на всех языках.

16 апреля в Турции состоялся референдум по конституционной реформе. Согласно данным государственного информагентства Anadolu, ее сторонники с минимальным отрывом (51,4% против 48,6%) одержали победу. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях во время голосования и о намерении обжаловать его результаты в суде.

Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок к основному закону, которые должны существенно расширить полномочия президента.