В Турции уволили с госслужбы почти 4 тысяч человек

В стране проходит новая волна репрессий в отношении гюленистов.
Согласно документу, госслужащие подозреваются в поддержке Движения служения исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти обвиняют в организации попытки переворота в июле 2016 года.
Среди потерявших свои рабочие места - более тысячи бывших сотрудников министерства юстиции, а также более тысячи военнослужащих.
Ранее власти Турции заблокировали доступ к "Википедии", По информации портала, блокировка начинается 29 апреля в 8:00 по местному времени и действует для всех версий сайта на всех языках.
16 апреля в Турции состоялся референдум по конституционной реформе. Согласно данным государственного информагентства Anadolu, ее сторонники с минимальным отрывом (51,4% против 48,6%) одержали победу. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях во время голосования и о намерении обжаловать его результаты в суде.
Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок к основному закону, которые должны существенно расширить полномочия президента.
Deutsche Welle (Русская редакция)