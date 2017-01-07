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В Турции уволили еще более 6 тысяч госслужащих

7 января в 10:21

Чистки, которые начались после неудачного военного переворота, продолжаются.

Турция Партия справедливости и развития
В Турции продолжаются массовые увольнения.
ru.rfi.fr
Анкара вчера, 6 января, выдала новый дикрет о массовых увольнениях на фоне продленного чрезвычайного положения, который был введен после подавленного путча в прошлом году.

Как сообщает Deutsche Welle, на этот раз под сокращение попали 2,687 офицеров полиции, 1,699 чиновников министерства юстиции и 838 сотрудников министерства здравоохранения, а также 649 ученых и 135 должностных лиц из управления по религиозным делам.

Напомним, что из-за попытки переворота, в ходе первой волны чисток, не менее 60 тысяч человек были задержаны, уволены или отстранены от работы. Среди уволенных после попытки военного переворота в Турции, помимо военных и полицейских, оказались учителя, деканы университетов и журналисты, которых турецкие власти считают недостаточно лояльными президенту Эрдогану. По состоянию на начало августа в Турции из-за попытки переворота арестовали 22 тысячи человек.

Подробнее о последствиях попытки государственного переворота в Турции читайте в статье Сергея Данилова "Окно возможностей Реджепа Эрдогана" для ZN.UA.

По материалам: Deutsche Welle (Українська редакція)
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Тэги полиция увольнение Турция
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