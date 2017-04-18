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В Турции упал полицейский вертолет

18 апреля в 20:51

Погибло 12 человек. 

Крушение вертолет
В Турции вертолет попал в катастрофу
В турецкой провинции Тунджели на востоке страны разился полицейский вертолет Sikorsky S-70 Blackhawk, в результате чего погибли все 12 пассажиров и членов экипажа, об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, пишет Hurriyet

По его словам, на борту вертолета находились семь полицейских, один сержант, судья и трое членов экипажа. Связь с бортом пропала через 10 минут после взлета, в 11:50. Сигналов о тревоге пилоты не подавали. 

"За крушением вертолета нет никакого внешнего фактора. Он разбился из-за плохих погодных условий", - добавил Сойлу. 

Для того, чтобы добраться до обломков вертолета, спасателям потребовалось два с половиной часа. Оперативно сообщить о масштабах авиакатастрофы спасателям не удавалось, поскольку розыскную операцию усложняет сильный дождь и туман. 

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Парламент Турции одобрил продление режима чрезвычайного положения в стране на три месяца. С предложением о продлении режима ЧП выступило накануне правительство Турции по рекомендации Совета национальной безопасности страны. Режим ЧП был объявлен 20 июля 2016 года после неудачной попытки военного переворота. После чего он несколько раз продлевался.

По материалам: Hurriyet
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