В Турции убийцу российского посла похоронили на кладбище для неизвестных

Родственники Алтынташа отказались забрать его тело из морга.
Похороны Алтынташа состоялись 13 января. Родственники убитого отказались забрать тело из морга в установленный законом срок, после чего муниципалитет Анкары организовал погребение.
Напомним, Мевлют Алтынташ застрелил российского посла Андрея Карлова на открытии художественной выставки в Анкаре 19 декабря. Во время покушения в галерее находилось около ста человек. Он выкрикнул "Аллах акбар" и произнес фразу с названием сирийского города Алеппо. Алтынташ погиб во время перестрелки с полицейскими.
Убийство российского посла произошло спустя нескольких дней после протестов турецких граждан, которые негодовали по поводу поддержки Россией президента Сирии Башара Асада и из-за российских бомбежек Алеппо, крупнейшем городе Сирии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что полицейский был последователем проповедника Фетхуллаха Гюлена.Meduza