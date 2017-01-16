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В Турции убийцу российского посла похоронили на кладбище для неизвестных

16 января в 14:45

Родственники Алтынташа отказались забрать его тело из морга.

Карлов убийство
Убийцу российского посла похоронили на кладбище для неизвестных
Кадр из фильма "Гардемарины, вперед!"
В Анкаре на кладбище для неизвестных лиц похоронили 22-летнего сотрудника полицейского спецназа Турции Мевлюта Мерт Алтынташа, застрелившего посла Российской Федерации Андрея Карлова.

Похороны Алтынташа состоялись 13 января. Родственники убитого отказались забрать тело из морга в установленный законом срок, после чего муниципалитет Анкары организовал погребение.

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Напомним, Мевлют Алтынташ застрелил российского посла Андрея Карлова на открытии художественной выставки в Анкаре 19 декабря. Во время покушения в галерее находилось около ста человек. Он выкрикнул "Аллах акбар" и произнес фразу с названием сирийского города Алеппо. Алтынташ погиб во время перестрелки с полицейскими.

Убийство российского посла произошло спустя нескольких дней после протестов турецких граждан, которые негодовали по поводу поддержки Россией президента Сирии Башара Асада и из-за российских бомбежек Алеппо, крупнейшем городе Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что полицейский был последователем проповедника Фетхуллаха Гюлена.

По материалам: Meduza
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Тэги Россия Турция похороны полиция кладбище
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