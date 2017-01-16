В Турции убийцу российского посла похоронили на кладбище для неизвестных

Родственники Алтынташа отказались забрать его тело из морга.

Убийцу российского посла похоронили на кладбище для неизвестных Кадр из фильма "Гардемарины, вперед!"

В Анкаре на кладбище для неизвестных лиц похоронили 22-летнего сотрудника полицейского спецназа Турции, застрелившего посла Российской Федерации Андрея Карлова.

Похороны Алтынташа состоялись 13 января. Родственники убитого отказались забрать тело из морга в установленный законом срок, после чего муниципалитет Анкары организовал погребение.

Напомним, Мевлют Алтынташ застрелил российского посла Андрея Карлова на открытии художественной выставки в Анкаре 19 декабря. Во время покушения в галерее находилось около ста человек. Он выкрикнул "Аллах акбар" и произнес фразу с названием сирийского города Алеппо. Алтынташ погиб во время перестрелки с полицейскими.

Убийство российского посла произошло спустя нескольких дней после протестов турецких граждан, которые негодовали по поводу поддержки Россией президента Сирии Башара Асада и из-за российских бомбежек Алеппо, крупнейшем городе Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что полицейский был последователем проповедника Фетхуллаха Гюлена.