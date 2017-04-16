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В Турции произошла перестрелка между сторонниками и противниками расширения полномочий Эрдогана

16 апреля в 16:43

В результате инцидента погибли три человека, двое нападавших задержаны.

Турция Партия справедливости и развития
В Турции сторонники и противники Эрдогана устроили перестрелку
ru.rfi.fr
В турецкой провинции Диярбакыр во время проведения национального референдума о внесении конституционных изменений о расширении полномочий президента Реджепа Тайипа Эрдогана, произошла перестрелка, сообщает издание Hurriyet daily news.

Как сообщают журналисты, огонь во дворе школы деревни Ябанарди, где был расположен участок для голосования, открыли представители групп, имеющих разные взгляды на проблему расширения президентских полномочий. В результате перестрелки погибли три человека.

Инцидент произошел около 9:30 по местному времени в воскресенье, 16 апреля. Первым выстрелил сын главы села Мехмет Йилдыз, который не согласился с доводами своих оппонентов в словесном споре.

Правоохранители начали расследование инцидента, братья Мехмет и Тахир Йилдыз задержаны. В регион направлены представители спецназа для поддержания правопорядка.

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Напомним, ранее сообщалось, что за три дня до референдума проголосовать "за" расширение президентских полномочий были готовы всего 51,3% избирателей. При этом 48,7% опрошенных были "против".

По материалам: ZN.UA
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Тэги полномочия президент референдум Эрдоган перестрелка
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