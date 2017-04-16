В Турции произошла перестрелка между сторонниками и противниками расширения полномочий Эрдогана

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В результате инцидента погибли три человека, двое нападавших задержаны.

В Турции сторонники и противники Эрдогана устроили перестрелку ru.rfi.fr

В турецкой провинции Диярбакыр во времяо внесении конституционных изменений о расширении полномочий президента Реджепа Тайипа Эрдогана, произошла перестрелка, сообщает издание Hurriyet daily news

Как сообщают журналисты, огонь во дворе школы деревни Ябанарди, где был расположен участок для голосования, открыли представители групп, имеющих разные взгляды на проблему расширения президентских полномочий. В результате перестрелки погибли три человека.

Инцидент произошел около 9:30 по местному времени в воскресенье, 16 апреля. Первым выстрелил сын главы села Мехмет Йилдыз, который не согласился с доводами своих оппонентов в словесном споре.

Правоохранители начали расследование инцидента, братья Мехмет и Тахир Йилдыз задержаны. В регион направлены представители спецназа для поддержания правопорядка.

Напомним, ранее сообщалось, что за три дня до референдума проголосовать "за" расширение президентских полномочий были готовы всего 51,3% избирателей. При этом 48,7% опрошенных были "против".