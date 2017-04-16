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В Турции проходит референдум о расширении полномочий Эрдогана

16 апреля в 11:24

Оппозиционные партии страны опасаются введения диктатуры президента в случае положительного голосования. 

Эрдоган Стамбул
Противники и сторонники расширения полномочий Эрдогана сегодня смогут выразить собственную позицию
В Турции в воскресенье, 16 апреля, стартовал национальный референдум о внесении конституционных изменений, которые позволят существенно расширить полномочия президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает "Европейская правда".

Изменения предусматривают, в частности, единоличное назначение президентом министров и высших государственных чиновников, право роспуска им парламента страны, а также введения чрезвычайного положения.

Кроме того, в случае голосования "за", президент Турции займет также должность главы правительства, так как должность премьер-министра в Турции будет упразднена в 2019 году.

Эрдоган также сможет оставаться у власти в течение десяти лет (двух пятилетних сроков президентства) – до 2029 года, и снова возглавить правящую "Партию справедливости и развития".

Согласно предлагаемым изменениям, количество депутатов парламента увеличится до 600 человек (с 550 в настоящее время), а выборы депутатов и президента будут проводиться в один день раз в пять лет.

По мнению турецкой оппозиции, конституционные изменения фактически приведут к диктатуре в Турции.

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Напомним что, в марте разгорелся дипломатический скандал между Гаагой и Берлином с одной стороны и Анкарой с другой, связанный с тем, что правительства Нидерландов  и Германии запретили членам турецкого правительства проводить политическую агитацию среди граждан Турции, которые проживают на территории стран. 

После отказа трех немецких городов проводить мероприятия с предвыборными выступлениями турецких министров, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что методы немецких властей "ничем не отличаются от нацистских", чем вызвал негодование официального Берлина.

По материалам: Европейская правда
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Тэги Турция президент Эрдоган изменения Конституция референдум
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