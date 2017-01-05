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В Турции продлили действие режима чрезвычайного положения

5 января в 05:29

Режим ЧП в Турции будет действовать еще три месяца.

полиция турция
В Турции продлили режим ЧП
trend.az
Парламент Турции проголосовал за продление режима чрезвычайного положения еще на три месяца.

Режим ЧП будет действовать в стране до 20 апреля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press.

Режим ЧП был введен в Турции после неудавшейся попытки госпереворота в стране в ночь на 16 июля прошлого года. По истечении первых трех месяцев было принято решение продлить его еще на три месяца.

Ранее сообщалось, что в Турции начался судебный процесс по делу о попытке государственного переворота. 

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Из-за попытки переворота, в ходе первой волны чисток, не менее 60 тысяч человек были задержаны, уволены или отстранены от работы. Среди уволенных после попытки военного переворота в Турции, помимо военных и полицейских, оказались учителя, деканы университетов и журналисты, которых турецкие власти считают недостаточно лояльными президенту Эрдогану. По состоянию на начало августа в Турции из-за попытки переворота арестовали 22 тысячи человек.

Подробнее о последствиях попытки государственного переворота в Турции читайте в статье Сергея Данилова "Окно возможностей Реджепа Эрдогана" для ZN.UA.

По материалам: Интерфакс
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Тэги Турция переворот режим тысяча военный Эрдоган государство
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