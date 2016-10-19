В Турции продлили чрезвычайное положение

Ограничительные меры предусматривают запрет массовых собраний и контроль над средствами передачи информации.

Эрдоган продлил режим ЧП kremlin.ru

Турции со среды, 19 октября, продлили действие режима чрезвычайного положения, введенного в июле после неудачной попытки военного переворота в стране. О введении режима ЧП объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который не исключил, что пролит режим и в дальнейшем, сообщает DW.

Ограничительные меры предусматривают введение надзора над всеми средствами передачи информации, издание печатной продукции только по специальному разрешению, запрет передвижения и проведения собраний в определенное время и в определенных местах, усиленную охрану для отдельных лиц и учреждений, контроль над публичными представлениями и шоу. Также в рамках действия режима ЧП власти могут запретить деятельность большинства профсоюзов, а работники любого предприятия или организации могут быть отправлены в принудительный отпуск сроком до 3 месяцев.

Ранее сообщалось, что в столице Турции Анкаре в связи с угрозой терактов до конца ноября 2016 года запретили любые массовые мероприятия.

В конце сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что режим чрезвычайного положения в Турции может быть продлен на срок до 12 месяцев.

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Напомним, режим чрезвычайного положения в Турции сроком на три месяца ввели в июле, вскоре после провальной попытки осуществления в стране государственного переворота 15 июля.

Из-за попытки переворота, в ходе первой волны чисток, не менее 60 тысяч человек были задержаны, уволены или отстранены от работы. Среди уволенных после попытки военного переворота в Турции, помимо военных и полицейских, оказались учителя, деканы университетов и журналисты, которых турецкие власти считают недостаточно лояльными президенту Эрдогану. По состоянию на 9 августа в Турции из-за попытки переворота арестовали 22 тысячи человек.

Подробнее о последствиях попытки государственного переворота в Турции читайте в статье Сергея Данилова "Окно возможностей Реджепа Эрдогана" для ZN.UA.