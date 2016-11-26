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В Турции поймали самого разыскиваемого террориста Австралии

26 ноября в 04:57

Бывший рэп-исполнитель был самым главным рекрутером ИГИЛ в Австралии.

ИГИЛ
В Турции задержали "важного" террориста
irgit / Depositphotos
В Турции задержали самого разыскиваемого в Австралии террориста ИГИЛ, который считался погибшим с апреля этого года.

Задержанный 24-летний Нил Пракаш – боевик "Исламского государства", который был самым главным рекрутером ИГИЛ на территории Австралии.

"Задержание человека, которым, как мы полагаем, является Пракаш, стало результатом тесного сотрудничества австралийских и турецких властей", — заявил пресс-секретарь правительства Австралии, сообщает Reuters.

Пракаш также был причастен к подготовке терактов, один из которых планировалось совершить 25 апреля 2015 года – в день национального праздника в честь ветеранов войн Австралии.

До того, как стать боевиком ИГИЛ, Пракаш был рэп-исполнителем в Мельбурне. 

Ранее предполагалось, что террорист и его сестра погибли при бомбардировке иракского города Мосул 29 апреля.

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Также сообщалось, что силы антитеррористической коалиции ликвидировали более 1300 боевиков ИГИЛ с момента начала активной фазы наступления на захваченный исламистами иракский город Мосул. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Австралия ИГИЛ боевики Ирак Турция терроризм ислам
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