В Турции поймали самого разыскиваемого террориста Австралии

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Бывший рэп-исполнитель был самым главным рекрутером ИГИЛ в Австралии.

В Турции задержали самого разыскиваемого в Австралии террориста ИГИЛ , который считался погибшим с апреля этого года.

Задержанный 24-летний Нил Пракаш – боевик "Исламского государства", который был самым главным рекрутером ИГИЛ на территории Австралии.

"Задержание человека, которым, как мы полагаем, является Пракаш, стало результатом тесного сотрудничества австралийских и турецких властей", — заявил пресс-секретарь правительства Австралии, сообщает Reuters.

Пракаш также был причастен к подготовке терактов, один из которых планировалось совершить 25 апреля 2015 года – в день национального праздника в честь ветеранов войн Австралии.

До того, как стать боевиком ИГИЛ, Пракаш был рэп-исполнителем в Мельбурне.

Ранее предполагалось, что террорист и его сестра погибли при бомбардировке иракского города Мосул 29 апреля.

Также сообщалось, что силы антитеррористической коалиции ликвидировали более 1300 боевиков ИГИЛ с момента начала активной фазы наступления на захваченный исламистами иракский город Мосул.