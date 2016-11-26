В Турции поймали самого разыскиваемого террориста Австралии

Бывший рэп-исполнитель был самым главным рекрутером ИГИЛ в Австралии.
Задержанный 24-летний Нил Пракаш – боевик "Исламского государства", который был самым главным рекрутером ИГИЛ на территории Австралии.
"Задержание человека, которым, как мы полагаем, является Пракаш, стало результатом тесного сотрудничества австралийских и турецких властей", — заявил пресс-секретарь правительства Австралии, сообщает Reuters.
Пракаш также был причастен к подготовке терактов, один из которых планировалось совершить 25 апреля 2015 года – в день национального праздника в честь ветеранов войн Австралии.
До того, как стать боевиком ИГИЛ, Пракаш был рэп-исполнителем в Мельбурне.
Ранее предполагалось, что террорист и его сестра погибли при бомбардировке иракского города Мосул 29 апреля.
Также сообщалось, что силы антитеррористической коалиции ликвидировали более 1300 боевиков ИГИЛ с момента начала активной фазы наступления на захваченный исламистами иракский город Мосул.ZN.UA