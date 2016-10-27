В Турции после попытки переворота задержали 73 пилотов

Задержания прошли в 18 провинциях.

В Турции задержали 73 пилотов ВВС inforesist.org расследования июльского переворота.

"Задержания произошли в ходе операции по расследованию деятельности организации FETO Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации пробы переворота, на авиабазе в центральной турецкой провинции Конья, а также в остальных 17 провинциях страны", – сообщает Anadolu.

Из-за попытки переворота, в ходе первой волны чисток, не менее 60 тысяч человек были задержаны, уволены или отстранены от работы. Среди уволенных после попытки военного переворота в Турции, помимо военных и полицейских, оказались учителя, деканы университетов и журналисты, которых турецкие власти считают недостаточно лояльными президенту Эрдогану. По состоянию на 9 августа в Турции из-за попытки переворота арестовали 22 тысячи человек.

Подробнее о последствиях попытки государственного переворота в Турции читайте в статье Сергея Данилова "Окно возможностей Реджепа Эрдогана" для ZN.UA.