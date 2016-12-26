В Турции по подозрению в терроризме задержали почти 1700 человек

В данный момент в следственных изоляторах страны удерживаются 516 человек.

По турции прокатилась новая волна задержаний по подозрению в терроризме

Турецкие правоохранители на протяжении 19-26 декабря задержали в рамках антитеррористической операции 1682 человек, подозреваемых в связях с движениемили "Рабочей партией Курдистана".

Как сообщает украинская редакция Deutsche Welle, ссылаясь на информацию МВД Турции, 516 задержанных сейчас находятся в следственных изоляторах.

Отмечается, что в рамках операции были выданы ордера на арест 426 лиц, подозреваемых в причастности к движению Гюлена, которое турецкая власть обвиняет в организации неудачной попытки государственного переворота.

Помимо этого, 78 ордеров выданы в отношении подозреваемых в связях с запрещенной "Рабочей партией Кудристана", ответственной за ряд терактов; еше 12 ордеров подготовлены для ареста лиц, подозреваемых в связях с ИГ.

Сообщается также, что в ходе столкновений с пособниками РПК были ликвидированы четверо "террористов".

Ранее сообщалось, что в Турции в 2017 году планируют построить 175 новых тюрем, поскольку в действующих не хватает мест.

Как сообщалось, в августе в Турции объявили амнистию для более чем 30 тысячи заключенных, чтобы в тюрьмах освободилось место для арестованных за участие в неудачной попытке военного переворота.